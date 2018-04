Pub

Uma carrinha atropelou várias pessoas na cidade alemã de Münster. Há quatro mortos e 20 feridos. O condutor suicidou-se.

Um carro atingiu uma multidão na cidade alemã de Münster. O Ministério do Interior alemão confirma que há quatro mortos, entre os quais o suspeito do ataque.

O condutor do carro suicidou-se, disse à AFP as autoridades alemãs.

O homem que conduzia a viatura era um cidadão alemão, com problemas psicológicos, sem ligações a grupos terroristas, avança a Reuters, que cita o jornal alemão Sueddeutsche Zeitung.

Durante esta tarde, uma carrinha atropelou várias pessoas que estavam numa esplanada, perto do restaurante Kiepenkerl.

A polícia de Münster publicou um 'tweet' em que pedia aos residentes para evitarem a área próxima do restaurante Kiepenkerl, onde ainda decorre uma operação policial em larga escala.

De acordo com a AP, a polícia está a investigar um objeto suspeito que encontrou no interior da viatura e a recolher o depoimento de várias testemunhas.

O Governo alemão expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às "terríveis notícias em Münster", escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.

"Notícias chocantes", refere o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas. No Twitter, o governante expressa "profunda solidariedade" para com as vítimas e agradece à polícia e aos serviços de emergência que estão no local.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.