Uma carrinha atropelou várias pessoas na cidade alemã de Münster. A polícia confirma que há três mortos e 20 feridos. O condutor suicidou-se

Um carro atingiu uma multidão na cidade alemã de Münster. Há três mortos e 20 feridos, confirmou a polícia, citada pela Associated Press (AP).

O condutor do carro suicidou-se, disse à AFP às autoridades alemãs.

A polícia publicou um 'tweet' em que pede aos residentes para evitarem a área próxima do restaurante Kiepenkerl, onde decorre uma operação policial em larga escala.

Uma carrinha atropelou várias pessoas que estavam numa esplanada, perto do bar Kiepenkerl, de acordo com o Der Spiegel.

De acordo com a AP, a polícia está a investigar um objeto suspeito que encontrou no interior da viatura.

A polícia de Münster pediu à população para evitar a zona centro da cidade.

Segundo vários jornais alemães, e também a agência noticiosa DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro da cidade do estado da Renânia.

A edição online da revista Der Spiegel noticiou que as autoridades estão a tratar este incidente como um ato terrorista.

De acordo com o jornal alemão Rheinische Post, a polícia está à procura de explosivos.

O Governo alemão expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às "terríveis notícias em Münster", escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.

