Suspeitas de terrorismo no incidente que fez dois feridos junto ao Parlamento britânico

Um Ford Fiesta prateado atropelou vários peões e ciclistas esta manhã antes de embater contra as barreiras de segurança no exterior do Parlamento britânico, causando pelo menos dois feridos ligeiros. O condutor, um homem na casa dos 20 anos, foi detido pelas autoridades por suspeita de terrorismo.

Apesar de dizer manter "a mente aberta", a polícia britânica escreveu primeiro no Twitter que a investigação estava a ser liderada pelos serviços antiterroristas. Mais tarde, confirmaram em comunicado que o caso estava a ser tratado como um incidente terrorista.

A polícia indicou que não descobriu armas no veículo, onde só seguia o suspeito.

Por questões de segurança, barreiras de metal e betão rodeiam o Parlamento britânico. As medidas de segurança foram reforçadas após o atentado terrorista na ponte de Westminster, em março de 2017, quando Khalid Masood lançou o carro contra a multidão, matando quatro pessoas. O atacante esfaqueou e matou depois um polícia desarmado, antes de ser abatido pelas autoridades à entrada do Parlamento.

Três meses depois, a 3 de junho de 2017, uma carrinha atropelou de propósito várias pessoas na London Bridge. Os três ocupantes atacaram depois as pessoas numa zona de restaurante e pubs, antes de serem mortos pela polícia. O ataque, perpetrado por islamitas inspirados pelo Estado Islâmico, fez oito vítimas mortais. Houve ainda 48 feridos.

O que aconteceu hoje?

"Às 7.37 de hoje, um carro embateu contra as barreiras no exterior do Parlamento. O condutor do sexo masculino foi detido pelos agentes no local. Vários peões ficaram feridos. Os agentes continuam no local. Vamos dar mais informação quando a tivermos", lê-se no Twitter da Metropolitan Police.

Nas redes sociais, o correspondente da Euronews e da NBCNews em Londres, Vincent McAviney, publicou um vídeo em que se vê o momento em que o suspeito é detido pela polícia.

Segundo testemunhas no local, citadas pelos media britânicos, o carro terá embatido contra um grupo de ciclistas, antes de chocar contra a barreira. As testemunhas dizem que a ação do condutor "parece ter sido deliberada".

Os serviços de ambulâncias de Londres revelaram ter tratado duas pessoas no local, por ferimentos que acredita não serem graves. Os feridos foram transportados para o hospital.

Reação de May

A primeira-ministra britânica, Theresa May, já deixou uma mensagem no Twitter: "Os meus pensamentos estão com os feridos no incidente em Westminster e o meu agradecimento aos serviços de emergência pela resposta imediata e corajosa", escreveu.

Na mesma rede social, o presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan, diz estar em contacto com as autoridades por causa do incidente. "Obrigado aos polícias e socorristas que chegaram rapidamente ao local", indicou.

Numa segunda mensagem, disse que, como todos os londrinos, condena totalmente todos os atos de terrorismo na cidade.