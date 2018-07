Várias pessoas esfaqueadas em autocarro na Alemanha

Um ataque com uma faca deixou 14 pessoas feridas, algumas com gravidade, na cidade alemã de Luebeck. De acordo com a BBC, o atacante atingiou as pessoas dentro de um autocarro.

A polícia da cidade, no estado de Schleswig-Holstein, no norte do país, revelou que uma grande operação policial já estava a ser montada, mas alguns meios de comunicação social avançaram que o suspeito do ataque já tinha sido detido, uma informação entretanto confirmada oficialmente.

A mesma fonte avançou que não há vítimas mortais do ataque.

"Há um grande destacamento policial em Luebeck. Estamos a examinar a situação e daremos mais informações mais tarde", disseram as autoridades.

