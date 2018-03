Pub

Autoridades estão a investigar circunstâncias

Três pessoas - uma mulher e três crianças, com sete, cinco e dois anos - foram encontradas mortas numa casa na localidade de West Brookfield, no Estado do Massachusetts, Estados Unidos da América, anunciaram fontes policiais.

As vítimas tinham ferimentos provocados pir queimaduras e na casa havia vestígios de chamas, as quais se terão extinguido sozinhas.

Desconhece-se a ligação entre as crianças e a mulher e há relatos de que a polícia terá sido alertada para efetuar uma visita à casa por um homem que telefonou dizendo estar na Califórnia.

A polícia especificou que o local onde os corpos foram encontrados está a cerca de 105 quilómetros a oeste de Boston.