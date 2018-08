Várias famílias de vítimas da Ponte Morandi boicotam funeral coletivo

Vice-primeiro-ministro e ministro do Interior italiano Matteo Salvini fotografado durante a sua visita a Génova

Famílias de 17 das 38 vítimas do desabamento da ponte Morandi em Génova, na última terça-feira, rejeitaram participar do funeral coletivo que o governo da Itália organizou para sábado, segundo a imprensa italiana. As equipes de resgate ainda falam que há entre 10 e 20 pessoas desaparecidas após o acidente.

O governo italiano anunciou um dia de luto nacional para este sábado, dia do funeral coletivo e de Estado, que será transmitido pela televisão e terá a presença do presidente Sergio Mattarella e do primeiro ministro Giuseppe Conte. Mas muitas famílias preferiram não participar e enterrarão seus parentes de maneira privada.

"Não queremos uma cerimónia que seja uma farsa", escreveu nas redes sociais Roberto, pai de Giovanni Battiloro, um dos quatro jovens do município de Torre del Greco, em Nápoles, que se dirigiam de carro para Barcelona para passar férias. Também os familiares de Alessandro Robotti e da mulher, Giovanna Bottaro, realizarão um funeral privado no sábado na paróquia do município de Arquata Scrivia (Ligúria).

Vários meios de comunicação italianos publicaram nesta sexta um relatório elaborado por professores do Instituto Universitário Politécnico de Milão, contratados pela concessionária italiana Autostrade per l'Italia, que aponta para uma deterioração do viaduto, que colapsou na terça-feira. O documento foi entregue à empresa italiana em novembro de 2017 e constavam entre outros, a deterioração de alguns materiais, como a oxidação de cabos.