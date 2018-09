Vala comum com 166 crânios encontrada no México

México captura líder do Cartel Jalisco Nova geração e anuncia extradição para EUA

Marinha do México apreende dez toneladas de drogas sintéticas

México deteve 205 polícias suspeitos de associação com grupos criminosos

Uma vala comum clandestina com 166 crânios foi encontrada no estado mexicano de Vera Cruz, anunciaram na quinta-feira investigadores criminais.

Segundo as autoridades, esta é uma das maiores valas comuns clandestinas descobertas no México, onde são frequentemente usadas por cartéis de droga para enterrar as suas vítimas.

Os investigadores encontraram também na fossa roupas, pertences pessoais e outras ossadas, mas focaram-se nos crânios durante o processo de contagem. Mais de uma centena de cartões de identidade foram descobertos no local.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O procurador de Vera Cruz, Jorge Winckler, disse, citado pela agência Associated Press, que os corpos foram enterrados pelo menos há dois anos.

O estado mexicano de Vera Cruz tem sido palco de guerras entre os cartéis de droga Zetas e Jalisco, mas também de ondas de sequestros e extorsões

A vala foi encontrada depois de uma testemunha ter dito às autoridades que "centenas de corpos" foram enterrados no local, que não foi revelado por questões de segurança.

Para localizar a vala, a equipa de peritos usou 'drones' (veículos aéreos controlados remotamente) e sondas, tendo iniciado as escavações há um mês.

O estado mexicano de Vera Cruz tem sido palco de guerras entre os cartéis de droga Zetas e Jalisco, mas também de ondas de sequestros e extorsões.