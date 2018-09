"Vai ser um final de semana de loucos". Há 9 tempestades perigosas em curso no globo

Os meteorologistas dizem que é um fenómeno raro, mas está a acontecer neste momento - o final desta semana vai ficar marcado por fenómenos meteorológicos extremos dos dois lados do globo, no Atlântico e no Pacífico. Furacões, um tufão (que são o mesmo fenómeno, mas com um nome diferente segundo a região do globo onde ocorrem) e várias tempestades tropicais ficam bem patentes numa imagem de satélite divulgada pelo site de meteorologia Jamaica Weather.

"Vai ser um final de semana de loucos! Deem uma vista de olhos nos trópicos", é o comentário que acompanha a imagem. Nesta altura, o tufão Mangkhut, que se aproxima das Filipinas com ventos de 255 km/hora, é considerado o mais perigoso fenómeno atmosférico em curso. Milhares de pessoas já deixaram as suas casas devido à ameaça do tufão, que atingirá também Hong Kong e o sul da China.

No Atlântico, o furacão Florence já chegou à Carolina do Norte, agora com a categoria 1 (chegou a estar na quatro, numa escala que vai até cinco), com ventos de até 150 km/hora. Cinco estados norte-americanos declararam o estado de emergência: Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Maryland e Virgínia, além da capital, Washington. Mais de um milhão de pessoas foram aconselhadas a deixar as suas casas na costa leste dos EUA.

Também no Atlântico, o Isaac dirige-se para as ilhas do Caribe. E o Helene, que vai atingir os Açores no fim-de-semana, mudou entretanto de um furacão de categoria dois para tempestade tropical, registando ventos na ordem dos 100 km/hora.

No Pacífico, o Olivia também é agora uma tempestade tropical.

"Estou surpreso de ver o Pacífico e o Atlântico ativos ao mesmo tempo", afirmou Phil Klotzbach, cientista e investigador da Colorado State University, citado pelo jornal britânico Daily Express.

O aumento de fenómenos atmosféricos extremos tem sido relacionado com o aumento da temperatura da água nos oceanos.