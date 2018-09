Uma imagem do video

São apenas 30 segundos de vídeo, mas são 30 segundos intensos, que resumem toda uma luta crescente das mulheres iranianas, sobretudo das mais jovens, contra o uso obrigatório do hijab (véu) nos espaços públicos.

A cena de meio minuto, que foi colocada este sábado, 16 de junho, na Internet, através do Twitter, pela jornalista e ativista iraniana Masih Alinejad, que vive no exílio, nos Estados Unidos, passa-se na estação de metro de Darvazeh Dowlat, em Teerão e mostra como uma jovem de cabeça descoberta (leva o lenço à volta do pescoço), se revolta contra um grupo de três mulheres completamente cobertas de preto, que podem ser guardiãs voluntárias dos costumes islâmicos, ou talvez apenas ultraconservadoras.

"Uso o que quero, não é da vossa conta", grita-lhes a jovem, presumivelmente em resposta ao reparo das mulheres que logo em seguida lhe dizem que ela "corrompe sociedade" com as suas "maneiras". A jovem, exaltada, acaba por desferir um pontapé numa delas, continuando a gritar, que "não é da conta delas, e que não pais dela", e acusa-as: "Vocês estragaram tudo".

As mulheres recuam, uma delas insulta a jovem, chama-lhe "prostituta", segundo a legenda em inglês no vídeo, e o empregado do metro e a polícia acabam por intervir, afastando a rapariga, que coloca o véu e a que aparentemente não terá sido detida.

"Estamos cansadas de que nos imponham o que devemos usar, estamos fartas do uso obrigatório do hijab", escreveu Masih Alinejad no Twitter, juntamente coma publicação do vídeo, que também foi publicado pelo El País.

A jornalista e ativista, que se viu obrigada a abandonar o Irão porque corria o risco de ser presa por afrontar os apertados costumes impostos às mulheres, lançou em 2014 uma campanha na internet chamada a A minha Liberdade Ocula, incitando as suas compatriotas a revoltarem-se contra o amarfanhamento que sofrem no seu país. E a verdade é que, crescentemente, a voz e o protesto das mulheres se têm ouvido no Irão. O vídeo agora publicado é só o mais recente episódio de uma luta que, tudo indica, ainda vai crescer mais.