Ups! Voo da BA com destino a Dusseldorf foi aterrar na Escócia

Os passageiros de um voo da BA (british Airways) proveniente de Londres, com destino a Dusseldorf, na Alemanha, foram surpreendidos esta segunda-feira, dia 25, quando o voo aterrou. Os passageiros aperceberam-se então não estar no local para onde tinham comprado a passagem, mas sim a 800 quilómetros de distância, em Edimburgo, a capital da Escócia.

Aparentemente, o erro foi da empresa de locação alemã, a WDL Aviation que apresentou a rota errada aos controladores de tráfego aéreo, o que fez a tripulação acreditar que o seu destino era Edimburgo e não a cidade alemã.

Zsófia Szabó percebeu que não estava em Dusseldorf quando viu montanhas fora do avião, em vez da "paisagem industrial alemã de sempre", citada pela CNN. "Quando começamos a descer e vi algumas montanhas mais altas, achei que não era assim que a Alemanha ocidental deveria parecer, mas imaginei que tínhamos feito um pequeno desvio", disse. "Então, o meu colega, sentado do outro lado do corredor, disse-me para verificar o Google Maps - o que nos mostrou que estávamos perto de Carlisle".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A passageira afirma que "para a maioria, a situação foi bastante engraçada" e que as pessoas quando perceberam que estavam em Edimburgo ligaram a amigos e familiares para contar o sucedido. "Houve um momento hilariante em que a hospedeira de bordo pediu para as pessoas que iam para Dusseldorf porem a mão no ar, o que acabou por ser todos os passageiros".

Outro passageiro no voo, Son Tran, brincou com a situação e questionou a companhia aérea sob o sucedido no seu twitter. "Apesar de ser um conceito interessante, eu acho que ninguém a bordo se inscreveu para esta viagem de lotaria mistério" escreveu. Tran afirma que ninguém se apercebeu que o avião estava a seguir a rota errada, visto este ser um voo "em que os passageiros dormem ou trabalham. Só nos apercebemos que estávamos na Escócia quando o avião estava a preparar a aterragem e questionámos a tripulação" disse.

Segundo a WDL Aviaton, o avião descolou imediatamente para Dusseldorf, depois da tripulação se ter apercebido do sucedido, no entanto uma passageira, Sophie Cooke diz ter ficado duas horas e meia à espera que a situação fosse resolvida. "Foi muito frustrante. As casas de banho estavam bloqueadas e a tripulação ficou sem lanches. Também estava muito abafado" comentou com a BBC.

Um porta-voz da British Airways (BA) disse que a companhia aérea está a trabalhar com a WDL Aviation "para perceber porque é que o plano de voo incorreto foi apresentado" e compromete-se a entrar em contacto com os passageiros individualmente. A WDL Aviation afirma estar também a trabalhar com as autoridades para investigar o que aconteceu para ocorrer uma troca de planos de voo. "Em momento algum, a segurança dos passageiros foi comprometida", declaram.

O London City Airport também pediu desculpa pelo sucedido, no Twitter: "Por mais agradável que Edimburgo seja nesta época do ano, lamentamos que os passageiros que viajavam para Düsseldorf pela BA3271, operada pela WDL Aviation, tenham inicialmente desembarcado na capital escocesa".

O último voo da BA no domingo fora para Edimburgo, o que dá crédito à ideia de que alguém da WDL tenha confundido o plano de voos do dia anterior, escreve a BBC.