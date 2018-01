Pub

O projeto, financiado pelo governo, pretende combater o racismo presente nas universidades inglesas

Mais de 100 universidades de Inglaterra vão levar os líderes das associações de estudantes a visitar os campos de concentração construídos pelos nazis em Auschwitz-Birkenau, a cerca de 70 quilómetros de Cracóvia, na Polónia. As viagens, que devem custar cerca de 160 mil euros, serão financiadas por um projeto lançado pelo governo britânico.

O objetivo da visita de estudo é relembrar os alunos dos acontecimentos passados - mais especificamente do Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, em que cerca de seis milhões de judeus foram assassinados -, para que estes não se voltem a repetir. O mote foi dado pela célebre frase do filósofo George Santayana escolhida para figurar no campo de concentração: "aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo".

Segundo o Telegraph, as viagens vão ser organizadas pela Holocaust Educational Trust, uma associação de solidariedade que pretende informar os britânicos sobre os factos do Holocausto e sua relevância.

O projeto permite que os alunos "vejam com os seus próprios olhos ao que o antissemitismo levou no passado", referiu Karen Pollock, da Holocaust Educational Trust, citada pelo Telegraph.

Os estudantes vão visitar os campos e participar em seminários que visam explicar como identificar o antissemitismo nas universidades, para depois transmitirem aos colegas as experiências.

Jo Johnson, o ministro britânico do ensino superior, já veio dizer que há níveis "inaceitáveis" de antissemitismo entre os universitários. Em fevereiro do ano passado, por exemplo, nas paredes de uma residência da Universidade de Exeter, foram desenhadas cruzes suásticas e colados autocolantes com as palavras "Direitos para os Brancos". Já em outubro de 2016, um protesto anti-Israel na University College em Londres obrigou a que se chamassem as autoridades e os estudantes judeus barricaram-se numa sala até que saíram em segurança acompanhados pela polícia.

"Nós temos o dever de falar em memória dos que foram mortos durante o Holocausto e dos que, hoje em dia, são alvo de ódio e antissemitismo", referiu o secretário das comunidades, Sajid Javid, citado pelo Telegraph.