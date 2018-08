Universidade nega registos do futuro primeiro-ministro italiano como aluno

Giuseppe Conte, à direita, com o líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio

Foi anunciado na passada segunda-feira que o advogado e professor universitário Giuseppe Conte, de 54 anos, foi proposto pelo Movimento 5 Estrelas e pela Liga do Norte para ser o novo primeiro-ministro de Itália, terminando um impasse pós-eleitoral de 80 dias.

No entanto, um artigo do New York Times, posteriormente reproduzido pelos jornais italianos, cita uma porta-voz da New York University - onde Conte alega ter estudado - a dizer: "Uma pessoa com esse nome não aparece em nenhum dos nossos registos. Quer como aluno, quer como professor".

A situação está a ter repercussões em Itália e inclusivamente, segundo a Reuters, a confirmação de Giuseppe Conte como primeiro-ministro ainda deve demorar, dado que o Presidente da República Sergio Mattarella estará a pedir algum tempo para tomar uma decisão.

Além da New York University, Conte diz ter "aperfeiçoado" os seus conhecimentos legais em outros estabelecimentos de ensino fora de Itália, como Cambridge, no Reino Unido, e Sorbonne, em Paris.

A mesma fonte da universidade referiu que é possível que o nomeado pela coligação tenha frequentado programa de um ou dois dias, dos quais não existem registos.

Acrescenta a Reuters que, num currículo colocado no site do parlamento italiano, Conte diz ter estudado na New York University entre 2008 e 2012, por períodos "não inferiores a um mês".

Do lado do Movimento 5 Estrelas - porque Conte ainda não reagiu - a reação é a desvalorizar o sucedido, explicando que o homem de 54 anos nunca alegou ter qualificações adquiridas na referida universidade: "Giuseppe Conte, como qualquer investigador, foi para o estrangeiro estudar e aperfeiçoar o seu inglês. A imprensa internacional e italiana estão loucas por causa de alegadas qualificações que Conte nunca afirmou ter".