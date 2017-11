Pub

"Tudo está errado. É difícil encontrar palavras que traduzam o quão desprezível é", argumenta o rabi Abraham Cooper

O boneco de Adolf Hitler em tamanho real tinha "objetivos educativos", mas chamou a atenção quando começou a aparecer em 'selfies' com companheiros sorridentes nas redes sociais. Só então o museu de Jogjakarta, na Indonésia, percebeu que esta talvez não fosse a melhor ideia e removeu a estátua.

"Não queremos causar indignação", disse o diretor de operações do De ARCA Statue Art Museum à AFP. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando começaram a aparecer fotografias de pessoas com a estátua do líder nazi, responsável pela morte de milhões de pessoas, com a porta do campo concertação de Auschwitz como cenário.

"Tudo está errado. É difícil encontrar palavras que traduzam o quão desprezível é. O cenário é horrível. Goza com as vítimas que entraram e nunca saíram", argumentou o rabi Abraham Cooper, do The Simon Wiesenthal Center, citado pela agência AP.

Estima-se que mais de um milhão de pessoas, sobretudo judeus mas também ciganos, prisioneiros políticos e soldados soviéticos, tenham morrido no campo de extermínio nazi de Auschwitz.

