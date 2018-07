Uma pessoa morreu no avião cujo motor explodiu no ar

Um passageiro morreu e sete ficaram feridos no incidente desta terça-feira com um avião da Southwest Airlines que teve de aterrar de emergência após o que tudo indica ter sido a explosão de um dos motores, em pleno ar.

A morte foi confirmada ao fim da tarde pelas autoridades.

O voo 1380, com origem no aeroporto de La Guardia, Nova Iorque, tinha destino Dallas, mas foi obrigado a divergir para Filadélfia após ter sido detetado um incêndio num dos motores.

O Boeing 737-700 aterrou em segurança, com um dos motores quase totalmente destruído e danos numa das janelas.

Viajavam 148 pessoas a bordo, entre elas cinco tripulantes.

Não foi revelada a causa da morte do passageiro, sendo no entanto certo que o aparelho sofreu despressurização após uma janela ter sido atingida por um estilhaço do motor.

O pânico que se instalou a bordo foi captado por um dos passageiros, que transmitiu um vídeo no Facebook.

As autoridades e a Boeing estão a investigar o incidente.

OS danos no aparelho são bem visíveis nas imagens que os passageiros publicaram nas redes sociais