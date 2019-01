Uma coisa dos diabos. Juiz trava instalação de escultura

A política está mais rápida, como todas as coisas do mundo. Mas nove meses serão suficientes para um partido mandar um líder abaixo, eleger outro e dá-lo a conhecer? O PSD está convencido de que sim. Ou, melhor, uma parte do aparelho do PSD parece estar convencida de que sim. As sondagens ajudam ao raciocínio - com um PSD em queda, um PS longe da maioria absoluta e um CDS a galgar o lugar do BE. Em relação ao timing, há outros raciocínios possíveis, uns mais benévolos do que outros. As verdade é que as listas para as legislativas estão mesmo à porta - e aqui sempre se joga a força e o poder dentro de um partido, como bem provou a relação de Rui Rio com a sua própria bancada nos últimos meses.