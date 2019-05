"Uma chuva de fake news". Ministro de Bolsonaro imita Gene Kelly para atacar os media

Deputado do partido de Bolsonaro dá cabeçada em colega e acaba no Conselho de Ética

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou o seu perfil no Twitter para parodiar a célebre cena do filme "Serenata à Chuva", de Gene Kelly e Stanley Donen e com o próprio Gene Kelly no principal papel.

O pretexto de Weintraub, com direito a banda sonora e guarda-chuva em punho, foi o corte de verbas para obras no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que ao sofrer um incêndio em setembro de 2017 perdeu a maior parte do seu acervo de 12 mil itens.

"Está chovendo fake news", anuncia o ministro, no vídeo postado no Twitter. "Novamente um veículo de comunicação, de mal com a vida, tenta macular a imagem do Ministério. Alega que a recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, estaria sendo paralisada pelo Ministério", continua.

Para depois dizer que essa paralisação, segundo ele, se deve a uma decisão de deputados estaduais do Rio de Janeiro e não à ação do ministério sob sua tutela.

O ministro, que substituiu em abril Ricardo Vélez, a escolha inicial de Jair Bolsonaro, vem entrando em controvérsias com frequência e cometido ainda mais gafes do que o antecessor, como confundir o nome do escritor checo Franz Kafka com "kafta", uma iguaria árabe muito popular no Brasil, e escrever tweets com erros ortográficos como "insitar" em vez de incitar.