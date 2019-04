Na verdade, Nati Avraham, de 20 anos, até estava entusiasmado. Foram as primeiras eleições em que participou. Não só tinha direito a estrear o seu voto como ainda ajudou a organizar as mesas no círculo eleitoral de Jerusalém Oriental. Voluntariou-se para a Comissão Nacional de Eleições e colocaram-no na escola de Mohamed al-Saaid, no bairro muçulmano da cidade. Mas, às três da tarde, ainda nenhum eleitor tinha aparecido para depositar o seu voto. As urnas estavam abertas desde as sete da manhã, assim permaneceriam até às dez da noite e ninguém, absolutamente ninguém, tinha comparecido à chamada.

"Isto está a ser o dia mais frustrante da minha vida", dizia o rapaz, "não esperava uma grande participação, toda a gente sabia que os palestinianos de Jerusalém não acreditavam nestas eleições, mas nunca pensei que as coisas chegassem a este extremo." Nas últimas horas, pressionados por muitos líderes árabes, os habitantes dos bairros e cidades muçulmanas acabariam por comparecer à chamada. Mas àquela hora o polícia que guardava o portão olhava para Nati com alguma comiseração. Ao ponto de, a meio da tarde, mandá-lo abandonar o posto para ir votar.