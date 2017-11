Pub

Atacantes dispararam para o interior de uma base policial numa favela

Um polícia morreu e outros dois ficaram feridos hoje num ataque de homens armados contra uma base policial numa favela do Rio de Janeiro, cidade brasileira onde este ano já foram assassinados 118 agentes, segundo fontes oficiais.

O ataque ocorreu cerca das 06:00 locais (08:00 em Lisboa) na favela Morro da Providência e teve como alvo uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), uma das bases policiais permanentes com as quais o Governo do Rio de Janeiro tentou expulsar os narcotraficantes que controlavam os principais bairros da cidade antes dos Jogos Olímpicos de 2016.

A vítima mortal foi um sargento enviado para o local como reforço para ajudar os polícias que estavam a ser atacados e que foi atingido na cabeça.

Os feridos, dois agentes da polícia militarizada que estavam na base na altura do ataque, foram atingidos um na cabeça e outro num braço.

Um habitante do Morro da Providência também foi ferido, no tornozelo, com uma bala perdida.

Uma UPP na favela Cidade de Deus também foi atacada hoje de manhã por homens armados, sem que se tenham registado vítimas.

O polícia morto hoje é o 118.º assassinado no Rio de Janeiro desde o início do ano, enquanto no ano passado foram mortos em todo o país 437 agentes da polícia, mais 17,5% do que em 2015, segundo estatísticas da criminalidade divulgadas este mês.