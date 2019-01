Um par de meias da Primark vinha com... um osso humano

Um cliente da Primark de Colchester, a 90 quilómetros de Londres, que comprou um par de meias ainda antes do Natal acabou por ver-se envolvido num verdadeiro mistério policial. É que uma das peúgas vinha com um osso humano no interior, o que já levou a polícia de Essex a abrir uma investigação para perceber de onde poderá ter vindo.

As meias foram compradas em 10 de dezembro do ano passado, mas o caso só foi denunciado já este ano, a 2 de janeiro. De lá para cá, pouco se conseguiu descobrir sobre o macabro achado. Apenas uma coisa parece certa, "o osso não aparenta ter resultado de um trauma recente, nem tem pele ou outras partículas agregadas", adianta a polícia, que acrescenta que está a colaborar com a multinacional para tentar chegar à origem do osso. Para já, nem a sua idade é possível determinar.

A Primark informa que está a inquirir os seus fornecedores sobre este assunto, mas vai já adiantando que não há relatos de acidentes na fábrica que pudessem ter levado a este episódio, pelo qual pede desculpa ao cliente afetado. "É, então, altamente provável que este osso tenha sido colocado numa meia por alguém por razões ainda desconhecidas", conclui fonte da multinacional, que lembra que já foi vítima de incidentes semelhantes que se revelaram ter sido sabotagens.