Desde sexta-feira, 18 palestinianos foram mortos na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, zona onde decorrem protestos promovidos pelo movimento radical Hamas

Um palestiniano foi morto hoje a tiro por soldados israelitas na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel, o 18.º desde sexta-feira, indicou o Ministério da Saúde local.

Ahmed Arafa, 25 anos, foi morto em confrontos na zona centro do enclave, no mesmo dia em que o ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, disse que os militares não vão alterar a sua resposta dura aos protestos na faixa de Gaza.

Mais de 1.400 palestinianos ficaram feridos, 757 com tiros de balas reais, segundo o Ministério da Saúde em Gaza Facebook

Desde sexta-feira, o primeiro dia de protestos junto à fronteira convocados pelo movimento radical Hamas e que devem durar mais de seis semanas, 18 palestinianos foram mortos por fogo israelita.

Em caso de perigo mortal (contra os soldados na fronteira), temos autorização para disparar. Não permitimos a infiltração em massa em Israel, nem que se danifique a barreira e muito menos que se alcancem as comunidades

Alguns dias antes do início dos protestos, o chefe do Estado-Maior israelita, Gadi Eisenkot, tinha advertido que os soldados disparariam se os palestinianos se aproximassem de modo ameaçador da barreira de segurança que separa a faixa Gaza do território israelita.

"Em caso de perigo mortal (contra os soldados na fronteira), temos autorização para disparar. Não permitimos a infiltração em massa em Israel, nem que se danifique a barreira e muito menos que se alcancem as comunidades" israelitas perto da fronteira com Gaza, disse Eisenkot, adiantando: "A ordem é usar a força amplamente".

Hoje, Liberman insistiu que os palestinianos que se aproximarem da fronteira com Israel podem em risco as suas vidas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, e a alta-representante da diplomacia europeia, Federica Mogherini, já exigiram um "inquérito independente" à utilização por Israel de balas reais, um pedido rapidamente rejeitado pelo Estado hebreu Facebook

A organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch disse hoje que Israel não apresentou provas de que o arremesso de pedras ou outras formas de violência tenham ameaçado seriamente os soldados e acusou Lieberman e outros altos responsáveis israelitas de apelarem ilegitimamente ao uso de fogo real contra os manifestantes palestinianos.

Os protestos, designados "marcha do retorno", visam exigir o "direito ao retorno" dos palestinianos, dos quais centenas de milhares foram expulsos das suas terras durante a guerra que se seguiu à criação de Israel, em 1948.

O fim dos protestos está marcado para 15 de maio, o aniversário da criação de Israel, designado pelos palestinianos como 'Nakba' (catástrofe).