Um morto e três feridos após atropelamento em festival. Condutor em fuga

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um atropelamento à saída do festival de música PinkPop, que ocorre todos os anos na cidade de Landgraag, sudeste da Holanda, às 04:00 locais (03:00 hora de Lisboa).

Segundo a Reuters, tudo aconteceu depois do concerto do cabeça de cartaz Bruno Mars e já quando as pessoas saíam do recinto do festival.

As autoridades falam numa carrinha que deixou o local após o incidente e que está a ser procurada, com os media locais a referirem que o veículo era branco. Foi ainda explicado que a rua onde tudo aconteceu - uma das saídas do festival - está encerrada para investigação.

As autoridades holandesas já iniciaram as buscas para encontrar a "carrinha branca, provavelmente um Fiat com os números 257 na matrícula".

Os feridos, em estado grave, foram transportados para os hospitais mais perto do local do incidente, em Heerlen e Maastricht.