A forte chuva que caiu no sábado na Albânia provocou um morto e mais de 3000 casas ficaram danificadas, informaram hoje as autoridades albanesas, que reportam ainda terem sido evacuadas 600 famílias no sudoeste.

Além dos danos em casas, a intempérie danificou 56 escolas e muitas estradas em todo o país, além da inundação de 16 mil hectares de terras agrícolas.

Os portos e o único aeroporto internacional do país, na cidade de Rinas, próximo da capital albanesa, Tirana, estão encerrados neste fim de semana.

As autoridades começaram a calcular os danos para avaliar a ajuda financeira.

As escolas foram fechadas na sexta-feira e o Ministério da Educação tomará uma decisão em breve sobre as aulas de segunda-feira.

