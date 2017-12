Pub

O incidente ocorreu no parque do aeroporto de Bastia e um homem foi atingido com um tiro na cabeça

O incidente ocorreu esta terça-feira de manhã, num parque perto da entrada do aeroporto de Bastia, no norte da ilha francesa da Córsega, segundo noticiou a agência France Presse. Um homem foi morto com uma bala disparada na cabeça.

O ferido grave é um homem de cerca de 40 anos que está em risco de vida, com múltiplos ferimentos de bala, de acordo com fontes hospitalares. O segundo ferido é também um homem, de 35 anos, mas com ferimentos ligeiros.

O tiroteio aconteceu na comuna de Lucciana, na Alta Córsega, e os serviços de emergência foram chamados às 11:30. Neste momento a polícia está em busca de suspeitos que se encontram num automóvel em fuga.

Este é mais um incidente de violência na Córsega, onde os ajustes de contas têm sido frequentes.

