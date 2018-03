Pub

Uma pessoa morreu e várias casas foram queimadas na aldeia de Chitolo, norte de Moçambique, na noite de segunda-feira, durante um ataque por um grupo de homens armados de origem desconhecida, noticiou hoje a rádio estatal.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deslocou uma equipa para o local para proceder a averiguações, disse à Lusa Inácio Dina, porta-voz daquela força de segurança.

A aldeia fica no distrito de Mocímboa da Praia, onde em outubro do último ano um grupo armado com aparente inspiração islâmica matou dois agentes da polícia e outros quarto elementos das forças de segurança.

Desde então sucederam-se conflitos esporádicos em povoações no mato, nos arredores.

Inácio Dina referiu que é prematuro associar novas ocorrências naquela região ao mesmo grupo sitiou a vila durante dois dias.