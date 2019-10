Um morto e 200 feridos em manifestação contra a corrupção em Bagdad

Num comunicado conjunto, os ministérios do Interior e da Saúde, relataram a morte de uma pessoa e 200 feridos, incluindo cerca de 40 polícias.

Muitos dos feridos deixaram os centros hospitalares depois de receberem os primeiros tratamentos e quase 50 continuam hospitalizados.

Mais de um milhar de manifestantes reuniram-se hoje na capital iraquiana para denunciar a corrupção e exigir empregos e serviços públicos.

"Os ladrões roubaram-nos", gritaram os manifestantes, cujo país tem sido devastado pela guerra e pela corrupção e que enfrenta há anos a escassez de eletricidade e de água potável.

Também eram exigidos empregos para os jovens, cuja taxa de desemprego de 25% é o dobro da média nacional.

As forças de segurança dispararam por diversas vezes para dispersar a multidão e o som de balas era audível no centro de Bagdad, indicou a agência de notícias AFP.

Antes tinham usado canhões de água e gás lacrimogéneo, mas face à recusa dos manifestantes em dispersar, as forças antimotim dispararam balas reais.

Os protestos ocorreram em diferentes pontos do país tendo-se registado mais um morto na província de Zi Qar, no sul do Iraque, segundo a agência de notícias France-Presse que cita fontes oficiais.

Segundo dados da organização Transparency International, o Iraque é o 12.º país mais corrupto do mundo.

Os órgãos oficiais calculam que desde a queda do regime de Saddam Hussein em 2003 a corrupção engoliu pelo menos 410 mil milhões de euros, ou seja, quatro vezes o Orçamento de Estado e mais do dobro do produto interno bruto (PIB) do Iraque.