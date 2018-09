O dispositivo de resgate dos feridos à porta do Hotel Ritz, no centro de Madrid

Um estrondo, cerca das 16:10 (15:10 em Lisboa), alertou os vizinhos do Hotel Ritz, entre a fonte de Neptuno e os Museus do Prado e Thyssen-Bernemizca, contou o empregado de um restaurante nas imediações do Hotel Ritz.

Sob os escombros, um homem morreu e 11 pessoas ficaram feridas esta terça-feira, confirmou a Polícia Municipal e Emergéncias de Madrid.

Duas pessoas em estado crítico

Os bombeiros resgataram três das quatro pessoas que ficaram presas - uma continua por resgatar, encontrando-se numa zona pouco segura, segundo o jornal El Pais. Os bombeiros continuam os trabalhos para salvar a última pessoa que se encontra dentro do edifício. As probabilidades de ser encontrada com vida são escassas, segundo Emergéncias de Madrid.

Cinco das 11 pessoas hospitalizadas já tiveram alta. Duas encontram-se em estado grave.

Uma estrutura em ferro cedeu no sexto andar do hotel, que está a ser renovado, de acordo com a Lusa. A polícia vedou a zona.

A construtora responsável pelas obras de renovação do hotel já anunciou a abertura de um inquérito para esclarecer as causas do acidente.