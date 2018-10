Um dos homens mais procurados em Espanha, acusado de liderar o narcotráfico no Campo de Gibraltar e de ser o líder do clã dos Castaña, reapareceu num videoclipe de reggaeton.

Francisco Tejón, em fuga há mais de um ano, aparece no teledisco do cantor Clase A, segundo avança o El País. O homem aparece logo no início, a sair de um Bentley. Depois, aparece sentado num sofá, novamente ao lado de Clase A e rodeado de mulheres, numa piscina, e noutras cenas de "Candela"..

A polícia ainda não terá dados sobre quanto terá sido gravado o videoclipe, embora alguns planos indiquem que terá sido filmado numa casa que os Castaña usavam para orgias privadas numa urbanização em Cadiz, segundo o jornal espanhol.

Além disso, o cantor foi partilhando nas redes sociais fotos e vídeos sobre as gravações no mês de setembro - a ter sido filmado nessa altura, o vídeo indica que Tejón continua em Espanha.

A organização criminosa que Tejón é acusado de chefiar foi desmantelada em abril de 2017, com 30 detidos,, incluindo dois irmãos do clã.