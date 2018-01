Pub

As autoridades do país asiático procuram esclarecer se a explosão do vulcão pode ter desencadeado a avalanche

Uma pessoa morreu e pelo menos 16 ficaram feridas numa estação de esqui no centro do Japão depois de ocorrerem, quase em simultâneo, a erupção de um vulcão próximo e uma avalanche de neve.

Nove civis foram feridos por rochas vulcânicas, enquanto sete pessoas foram atingidas pela avalanche, segundo responsáveis dos bombeiros e da defesa.

Um membro das forças armadas "morreu após ter sido apanhado por uma avalanche" quando participava num treino, declarou à agência France-Presse um porta-voz do ministério japonês. Um responsável das operações de resgate disse que o homem tinha 49 anos, sem revelar mais informações sobre a sua identidade.

Cerca de 80 pessoas abrigaram-se num teleférico no topo de uma pista de esqui, depois de o transporte ter sido suspenso após a erupção. As equipas de resgate estavam a considerar a hipótese de usar motos de neve para os retirar daquele local, mas poderá demorar algum tempo para perceberem como o podem fazer de forma segura entre a neve, coberta de pedras e cinza vulcânica.

A Agência Meteorológica do Japão indicou que o Monte Kusatsu-Shirane entrou em erupção pelas 10:00 locais (01:00 em Lisboa), mas considerou que ainda não é possível determinar que tenha sido a explosão a provocar a avalanche.

