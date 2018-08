"Um cão verdadeiro à espera de um presidente verdadeiro", respondeu Pete Souza a Trump

A foto partilhada por Pete Souza no Twitter

"Quando se dá uma oportunidade a uma louca, miserável chorona e se dá um emprego na Casa Branca, suponho que não resultou. O General Kelly fez um bom trabalho ao despedir rapidamente aquela cadela". Foi desta forma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou a ex-conselheira Omarosa Manigault Newman, na rede social Twitter.

A reação do atual inquilino da Casa Branca surgiu após Omarosa ter lançado um livro revelador dos seus dias na Casa Branca e divulgado gravações áudio com conversas secretas, designadamente o momento do seu despedimento.

No tweet, Trump utiliza a expressão "dog" (cão) para definir a ex-assessora - não indo ao ponto de usar o feminino da palavra, que na gíria americana significa prostituta. E é precisamente pegando nessa palavra que Pete Souza, o fotógrafo oficial de Barack Obama durante os seus dois mandatos, lhe responde subtilmente.

O fotógrafo de origem portuguesa publicou, também na rede social Twitter, uma fotografia em que se vê em primeiro plano Bo, o cão de água português que foi o primeiro animal de estimação dos Obama na Casa Branca (tiveram depois mais uma cadela desta raça), com Barack a entrar por uma porta em fundo.

"Um cão verdadeiro à espera de um presidente verdadeiro", é o único comentário que Pete Souza acrescenta à imagem.

E está tudo dito.