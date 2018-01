Pub

Natural do Novo México, David Bowdich foi polícia antes de entrar para o FBI em 1995. Deve suceder a Andrew McCabe.

Nascido em Albuquerque há 48 anos e formado na Universidade do Novo México, David Bowdich começou a carreira na polícia da sua cidade natal. De simples agente a detetive no North Valley, a ambição sempre foi uma das suas imagens de marca. Em 1995 juntou-se ao FBI, como agente especial e membro da equipa SWAT, onde se destacou como sniper. Ao longo dos anos, foi subindo na hierarquia da polícia federal, tendo como coroa de glória ter liderado a resposta do FBI ao ataque terrorista de San Bernardino, em 2015 na Califórnia, onde 14 pessoas morreram. Agora, é dado como garantido para substituir o demissionário Andrew McCabe como diretor adjunto do FBI.

McCabe vai reformar-se oficialmente em março, mas anunciou na segunda-feira que pretende deixar o cargo de imediato. Muitas vezes alvo das críticas tanto do presidente Donald Trump como dos republicanos devido à forma como o FBI agiu na investigação ao alegado envolvimento russo nas eleições de 2016 - numa entrevista privada, Trump terá mesmo perguntado a McCabe em que votou nas presidenciais - o número dois da agência vai gozar as folgas até ao final do seu mandato.

Apreciado no FBI, Bowdich impôs-se como sucessor natural de McCabe, até por, segundo o The Washington Post, estar fora do círculo do diretor adjunto. À revista Newsweek, o ex-agente especial Frank Montoya Jr. , responsável pela delegação do FBI em Seattle, descreveu Bowdich como um "bom homem", "justo e objetivo".