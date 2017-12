Pub

Engenho explosivo de fabrico artesanal foi encontrado junto a uma farmácia no estado de Brandemburgo

As autoridades alemãs desativaram ontem um engenho explosivo de fabrico artesanal no mercado de Natal de Potsdam, encontrado em frente a uma farmácia. O incidente ocorre quase um ano após o ataque terrorista no mercado de Natal da Breitscheidplatz, junto à Igreja Kaiser Wilhelm, em Berlim. Doze pessoas perderam a vida quando um terrorista tunisino entrou com um camião roubado praça adentro. Ontem ter-se-á evitado o pior. As autoridades permanecem vigilantes e tentavam ainda apurar se não havia mais engenhos semelhantes deixados noutros locais.

“Estamos em processo de investigação pois é possível que outros pacotes semelhantes tenham sido deixados nas imediações do mercado de Natal. Queremos garantir que ninguém corre perigo”, disse o ministro do Interior do estado de Brandemburgo, Karl-Heinz Schröter, citado pela Reuters, acrescentando que o engenho consistia num cilindro de metal e várias centenas de gramas de pregos.

O alarme para a polícia foi dado durante a tarde por um farmacêutico depois de encontrar uma lata cheia de fios no seu interior. Segundo confirmou a polícia de Brandemburgo, através do Twitter, “foram confirmadas as suspeitas de que se trata de um engenho explosivo não convencional”.

O local do mercado de Natal foi evacuado pelas autoridades, tal como várias lojas daquela zona. Potsdam é a capital do estado federado de Brandemburgo, cidade pitoresca próxima de Berlim, que no passado serviu de residência oficial aos reis da Prússia.

Os mercados de Natal na Alemanha parecem, assim, voltar a ser o alvo de quem quer atacar, quase um ano depois daquele que é até agora o mais grave atentado islamita em território alemão. A 19 de dezembro de 2016, 12 pessoas, muitas delas estrangeiras, morreram vítimas de atropelamento.

No ano passado, o Estado Islâmico reivindicou vários atentados contra a Alemanha, incluindo o assassínio de um adolescente na cidade de Hamburgo, um ataque suicida no sul da cidade de Ansbach, que fez 15 feridos, um ataque com um machado a bordo de um comboio na Baviera, que deixou cinco pessoas feridas.

Neste ano, em julho, um requerente de asilo palestiniano entrou num supermercado de Hamburgo armado com uma faca, matou uma pessoa e feriu outras seis. Em outubro a polícia alemã prendeu um sírio de 19 anos que disse ser suspeito de planear um grave atentado à bomba.

A Alemanha é um dos países envolvidos na luta contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E a sua chanceler, Angela Merkel, tem sido alvo de duras críticas por ter permitido a entrada não regulada de mais de um milhão de requerentes de asilo no país.