União Europeia oferece ao Reino Unido abordagem mais ambiciosa face aos tratados de livre-comércio

O negociador-chefe da União Europeia para o Brexit afirmou hoje que Bruxelas está pronta a oferecer a Londres "o mais ambicioso" acordo comercial após a saída da comunidade, desde que o Reino Unido respeite as condições do divórcio.

"Se conseguirmos negociar uma saída ordenada e estabelecer regras de jogo que sejam justas, a nossa relação futura terá todas as razões para ser ambiciosa", afirmou Michel Barnier num discurso em Bruxelas.

Nestas condições "a União Europeia (UE) estará pronta a oferecer [ao Reino Unido] a abordagem mais ambiciosa [no que diz respeito] aos tratados de livre-comércio", salientou o responsável comunitário.

A abertura das negociações comerciais com Londres requer um prévio estabelecimento de regras quanto às condições do divórcio, como por exemplo as regras financeiras ou quais as consequências de uma separação para a Irlanda.

Se Londres não avançar com este processo, Tusk diz que não poderá propor aos dirigentes dos 27 restantes Estados-membros que deem luz verde ao início da segunda fase de negociações com o Reino Unido. Esta proposta poderia surgir no decorrer da próxima cimeira da UE, em meados de dezembro.

Londres tem vindo a reclamar, de forma insistente, a abertura de negociações paralelas sobre a futura relação comercial com o bloco da UE, algo que Bruxelas tem recusado.

No entanto, na última cimeira europeia - em outubro - os Estados-membros aceitaram - como um gesto de boa vontade - iniciar os "preparativos internos" com vista às negociações futuras.

De qualquer forma, disse Michel Barnier, a UE está pronta para o cenário de "fim das negociações sem acordo", mesmo que não o deseje.

"O 'no deal' não é o nosso cenário, ainda que estejamos prontos para isso mesmo", recordou Barnier.