UE pede à Rússia que assuma responsabilidades no abate do voo MH17

Rússia acusa Holanda de aproveitamento político no caso do voo MH17

Rússia não assume responsabilidades no abate do voo MH17 pedidas pela ONU

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, apelou esta sexta-feira à Rússia para que "aceite a sua responsabilidade" no caso do abate do voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014.

"A União Europeia (UE) apela à Federação Russa para que assuma as suas responsabilidades e colabore plenamente com todos os esforços no sentido de estabelecer a autoria" do abate do avião, disse, em comunicado, a Alta Representante para a Política Externa da UE.

O míssil que abateu o voo MH17 quando sobrevoava a Ucrânia em 2014 foi lançado de uma unidade militar russa, indicaram na quinta-feira os investigadores internacionais.

Os investigadores "concluíram que o míssil Bouk-Telar que abateu o MH17 veio da 53.ª brigada antiaérea baseada em Koursk, na Rússia", anunciou Wilbert Paulissen, da Polícia Nacional Holandesa, um dos integrantes da equipa que investiga o caso.

© REUTERS/Francois Lenoir

"A 53.ª brigada faz parte das forças armadas russas", acrescentou Paulissen durante uma conferência de imprensa na Holanda, referindo que as conclusões foram tiradas após a análise detalhada de imagens de vídeo e fotos.

Já o procurador holandês Fred Westerbeke disse que os investigadores têm "feito grandes progressos com a identificação de cerca de 100 pessoas envolvidas no facto", mas disse também que a investigação "ainda não acabou".

O voo MH17 saiu de Amesterdão, na Holanda, e tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia, quando foi atingido por um míssil a leste da Ucrânia, a 17 de julho de 2014. Todos os 298 passageiros e tripulantes morreram no acidente.

A Rússia sempre negou o seu envolvimento no ataque ao avião.