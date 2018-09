UE estuda criar "plataformas de desembarque regionais" para refugiados

A solução surge como resposta à pressão crescente para que haja uma política abrangente para a crise migratória, sobretudo depois de muitos países, como Hungria ou Polónia, terem rejeitado o sistema de quotas obrigatórias para a redistribuição de refugiados que chegam ao espaço europeu. E numa altura em que a discussão sobre o que fazer com migrantes e refugiados ameaça fazer cair o governo alemão de Angela Merkel, depois de o ministro do Interior e líder da CSU, Horst Seehofer, ter feito um ultimato à chanceler. Deu-lhe duas semanas. Duas semanas para conseguir acordar uma nova política a nível europeu com os seus parceiros da UE.

O conceito de plataformas de desembarque regionais surge na proposta de conclusões enviada pelo presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aos governos dos países da UE. Seria algo criado em articulação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM). Com o objetivo de fazer uma triagem para perceber que migrantes são migrantes económicos e que migrantes são refugiados oriundos de países em guerra e a precisar de proteção internacional.

A ideia, defendida no passado por exemplo pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Órban, é suscetível de gerar críticas e acusações de que a UE está, mais uma vez, a tentar resolver a crise migratória através de outsourcing, criando centros de triagem de pessoas em países terceiros e vizinhos do bloco europeu. Apesar de ser demasiado cedo para identificar o sítio onde seriam estabelecidas as referidas "plataformas de desembarque regionais", o site Politico.eu refere hoje algumas hipóteses, como a Tunísia, Marrocos, Egito ou Albânia.

Na proposta de conclusões, ainda sujeitas a debate entre os líderes da UE, fala-se também da necessidade de "reforçar a capacidade da guarda costeira da Líbia para prevenir as partidas a partir da Líbia".

A discussão sobre a criação de centros para migrantes, pelo menos na zona do Norte de África, não é nova. Já em 2004, quando o comissário europeu responsável pelos Assuntos Internos era o português António Vitorino, se falava nisso.