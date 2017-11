Pub

Bruxelas e Reino Unido irão "trabalhar tão intensamente quanto necessário ao longo das próximas semanas, antes do próximo Conselho Europeu"

Michel Barnier, principal negociador da União Europeia para o brexit, deu ao executivo britânico um prazo de duas semanas para dar uma clarificação "vital" sobre os compromissos financeiros que este está disposto a fazer.

Numa conferência conjunta com David Davis, responsável do Reino Unido para o processo, no final da sexta ronda de negociações, esta sexta-feira, Bruxelas diz que é "absolutamente essencial alcançar progressos suficientes em dezembro", de acordo com o Guardian.

Barnier pediu "progressos sinceros e reais". "Se tal não for o caso, vamos continuar no mesmo ponto e retrair as discussões no futuro", acrescentou.

Na conferência de imprensa para dar conta do estado das negociações, após a curta ronda realizada em Bruxelas entre quinta-feira e esta sexta-feira (normalmente cada ronda negocial prolonga-se por quatro dias, o que não aconteceu esta semana), os chefes das equipas de negociadores da UE, Michel Barnier, e do Reino Unido, David Davis, indicaram desde logo que não tinham "anúncios ou decisões".

No entanto, reiteraram o empenhamento em fazer os progressos necessários nas próximas semanas com vista a que seja possível na cimeira de líderes de 14 e 15 de dezembro dar início à segunda fase das negociações (a relação futura entre as partes).

No dia em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que a saída do Reino Unido do bloco europeu se concretizará às 23:00 do dia 29 de março de 2019 (meia-noite em Bruxelas), Barnier lembrou que "o Reino Unido decidiu deixar a União há mais de 500 dias" e, "para atingir o objetivo comum de organizar essa saída ordenada através de um acordo", UE e Londres irão "trabalhar tão intensamente quanto necessário ao longo das próximas semanas, antes do próximo Conselho Europeu".

"Eu estou num estado de espírito voluntarista para encontrar um acordo para a saída ordenada do Reino Unido", disse, garantindo ser essa a "prioridade absoluta, na perspetiva do Conselho Europeu de 14 e 15 de dezembro próximo".

Barnier reiterou, no entanto, que "só progressos sinceros e reais nos três grandes temas-chave" das negociações em curso - direitos dos cidadãos, questão da Irlanda e "fatura" a pagar pelo Reino Unido - será possível "dar início à segunda fase".

Esta semana, salientaram Barnier e Davis, tratou-se sobretudo de "aprofundar e clarificar" várias questões, tendo-se tratado de "muito, muito trabalho técnico".

Davis insistiu por seu turno que "é altura de as partes encontrarem soluções" e que só será possível progredir nas negociações "com flexibilidade e pragmatismo de ambas as partes".

Fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda é ponto de debate

O Governo britânico esclareceu hoje, em Bruxelas, que as soluções para evitar uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda não implicam a criação de novas fronteiras dentro do Reino Unido.

"Reconhecemos a necessidade de se encontrarem soluções específicas para as circunstâncias únicas da Irlanda do Norte", declarou o ministro britânico para o 'Brexit', David Davis, em conferência de imprensa após a 6.ª ronda negocial com a Comissão Europeia, que decorreu quinta-feira e hoje.

Davis salientou, no entanto, que "isto não pode redundar na criação de uma nova fronteira no interior do Reino Unido", ou seja, entre a Irlanda do Norte e o resto do país.

Segundo fontes europeias, citadas pela AFP, Bruxelas quer que a Irlanda do Norte possa permanecer na sua união aduaneira -- que elimina dos direitos aduaneiros nas fronteiras internas da UE e implica um sistema uniforme de direitos aduaneiros aplicáveis às importações do exterior da UE -- após o 'Brexit', de modo a evitar o regresso a uma fronteira física com a Irlanda.

A questão da fronteira entre as duas irlandas é um dos principais pontos em debate entre Londres e Bruxelas, tendo a primeira-ministra, Theresa May, indicado no final do último Conselho Europeu, em outubro, que o Acordo de Belfast deve ser a base de qualquer decisão, adiantando que ambas as partes concordam que "não deve ser criada uma fronteira física" com a Irlanda do Norte.