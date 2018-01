Pub

Europeus vão enviar clara mensagem de defesa do acordo de 2015, um dia antes de Trump decidir se aplica sanções ao Irão

Manifestações de protesto pela presença do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Javad Zarif, decorreram ontem em Bruxelas e irão repetir-se hoje durante a reunião do responsável pela diplomacia de Teerão com a alta representante da política externa da União Europeia, Federica Mogherini, e com os homólogos alemão, britânico e francês, países que com os Estados Unidos, China e a Rússia, assinaram o acordo nuclear de 2015.

Os manifestantes criticavam a falta de firmeza da UE perante Teerão numa conjuntura em que este reprimiu manifestações entre o final de dezembro e os primeiros dias de janeiro contra o aumento do custo de vida e a corrupção.

Números oficiais referem a existência de 21 mortos e, ainda segundo as autoridades de Teerão, a maioria dos detidos foi libertada ou está em vias de o ser. Mas aquilo que hoje estará no centro do encontro de Bruxelas, ainda que a questão possa ser abordada, não são os direitos humanos e a liberdade de opinião, mas o acordo sobre o programa nuclear do Irão, assinado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha, com Teerão, a 14 de julho de 2015. O objetivo é garantir que a UE está firmemente empenhada na prossecução do acordo, desde que Teerão mantenha também a adesão aos critérios estabelecidos, enviando assim importante mensagem a Washington.

Fonte diplomática, citada pela Reuters, tornava claro o que está em causa: "a data escolhida não é uma coincidência" e uma outra fonte explicava que "queremos enviar a mensagem a Washington de que o Irão está a cumprir o acordo e que é melhor termos [a presente situação] do que isolar" o regime de Teerão. Fonte americana, citada pela AP, sugeria ao fim do dia que Donald Trump não tomaria decisões drásticas, mas que prosseguia um intenso debate no interior da Casa Branca entre os defensores das duas posições.

Amanhã, sexta-feira, Donald Trump deve anunciar se mantém a suspensão das sanções relacionadas com as transações petrolíferas com o Irão, ou se as reintroduz. O presidente sempre se mostrou muito crítico do acordo de 2015, afirmando, mais de uma vez, que o seu antecessor, o democrata Barack Obama, foi instrumentalizado pelo Irão. Trump qualificou o acordo como "um dos piores alguma vez assinados" pelos EUA. Por seu lado, o regime da república islâmica sempre negou que o seu programa nuclear contemplasse vertente militar.

No início da semana, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, declarou que o seu país estava "preparado para todos os cenários", admitindo a reimposição de sanções e até uma eventual denúncia do acordo por parte dos EUA. "A comunidade internacional deve preparar-se para a possível saída dos EUA", disse na segunda-feira. Teerão deixou no ar a ameaça de uma "resposta apropriada e de peso", segundo as palavras do porta-voz da diplomacia de Teerão, Bahram Ghassemi. O que poderia ser essa resposta foi ontem sugerido por um responsável da Organização de Energia Atómica do Irão (OEAI), Behrouz Kamalvandi, citado pela Reuters: "Temos capacidade para acelerarmos o processamento nuclear, nomeadamente na área do enriquecimento, que é várias vezes superior ao que era antes do acordo." E o diretor da OEAI, Ali Akbar Saleh, indicou que o seu país pode rever os compromissos assumidos com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), se os EUA se desvincularem do acordo.

Javad Zarif chegará a Bruxelas proveniente de Moscovo, onde manteve contactos com o seu homólogo Serguei Lavrov, tendo este expressado o apoio russo ao Irão. "É importante que a AIEA tenha declarado que o Irão está a cumprir o acordado (...) e esta agência tem um papel muito importante" no processo. Por outras palavras, os EUA não têm pretextos para negarem o acordo de 2015.

Além da questão do nuclear, os ministros russo e iraniano abordaram "questões regionais", ou seja, a guerra civil na Síria, onde ambos os países são aliados do regime de Bashar al-Assad. Neste ponto, Ancara apelou ontem a Moscovo e Teerão para pressionarem Assad a suspender as operações militares na província de Idlib, fronteiriça com a Turquia e ainda nas mãos da oposição. E, sinal da crescente tensão com o Irão, anunciou para meados de 2019 o fim da construção de um muro ao longo dos 144 quilómetros de fronteira comum com este país.