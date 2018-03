Pub

Registo europeu da marca espanhola de restaurantes foi anulado pelo Tribunal de Justiça da UE, após queixa de Itália. Mantém-se a nível nacional

Uma marca espanhola de restauração viu o registo do nome comercial a nível europeu ser anulado, decisão confirmada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, por ser contrária à ordem pública e promover uma imagem positiva de uma organização criminosa. La Mafia Se Sienta a la Mesa é a marca em causa, que se materializa em mais de 40 restaurantes em toda a Espanha - já teve no passado um franchise em Portugal, em Matosinhos. Esta anulação no registo europeu não se estende ao nacional: são dois registos distintos e a marca espanhola já disse que não irá mudar o nome e planeia chegar aos 50 restaurantes ainda durante este ano.

O processo começou em 2015 com uma queixa da República de Itália no Instituto da União Europeia da Propriedade Intelectual (EUIPO), organismo que procedeu à anulação da marca. A firma espanhola recorreu à justiça comunitária, argumentando que nunca teve intenção de promover a violência ou fazer a apologia da máfia. "A marca teve a sua origem na admiração dos seus fundadores pela gastronomia italo-mediterrânica e na abundante cinematografia e literatura em torno da temática da máfia, especialmente na trilogia O Padrinho e na sua relação com a gastronomia", explicou a empresa, em comunicado.

Os juízes do Tribunal de Justiça da UE, com o português Ricardo da Silva Passos a ser relator do acórdão datado de 15 de março, não concordaram. "Resulta do exposto que a marca controvertida, no seu conjunto, remete para uma organização criminosa, passa uma imagem global positiva dessa organização e, desta forma, banaliza os graves atentados cometidos pela referida organização aos valores fundamentais da União. Assim, a marca controvertida é suscetível de chocar ou de ofender não apenas as vítimas dessa organização criminosa e as suas famílias, mas também qualquer pessoa que, no território da União, seja confrontada com a referida marca e que possua limiares médios de sensibilidade e de tolerância", lê-se na decisão judicial que ainda é passível de recurso.

De nada valeram os argumentos de que em Itália há várias outras marcas com a palavra máfia na designação comercial. O tribunal diz que isso não estava em causa neste processo. "Com efeito, o regime das marcas da União Europeia é um sistema autónomo, constituído por um conjunto de regras e que prossegue objetivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional. Por conseguinte, o carácter registável de um sinal como marca da União Europeia deve ser apreciado apenas com base na regulamentação pertinente."

Em Portugal o registo de marcas é feito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), onde também se pode iniciar o registo europeu no EUIPO. Mas, como se vê neste caso, uma marca pode ser aceite em Portugal (ver caixa com os requisitos) e rejeitada a nível europeu. "Se a marca, ao ser registada, reunir os requisitos previstos por lei, será aceite em Portugal. O registo europeu é outro", disse ao DN António Paulo Santos, advogado especializado em propriedade intelectual, para quem este género de anulação não é muito comum. "A maioria das questões relativas a marcas tem que ver com a concorrência, nomes muito semelhantes, por exemplo."

As marcas Máfia em Portugal

Em Portugal há várias marcas registadas com o nome máfia incluído na designação, segundo os registos do INPI. Percorrendo diretórios comerciais encontram-se mais - não é obrigatório o registo de marca -, algumas recentes como é o caso da Máfia das Bolachas, uma firma da Maia que também usa o imaginário de O Padrinho nos seus produtos.

Em Cacilhas, Almada, existe o restaurante Máfia das Pizzas, especializado em gastronomia italiana. Simone Costa, uma das sócias, disse ao DN que compreende o pedido de anulação efetuado pela Itália. "Em Portugal a máfia é uma brincadeira, mas para os italianos é uma coisa muito séria. Causou muito mal e levou à morte de muita gente", considera, recordando que o nome surgiu por acaso. "A ideia foi de um amigo criativo que sugeriu o nome. Achámos arrojado e ligado ao universo do cinema. Como é óbvio nunca teríamos o intuito de promover a organização Máfia", disse Simone Costa, admitindo que já teve um episódio com um visitante. "Já tive um italiano à porta que disse que o restaurante pode ser muito bom mas com esse nome nunca comeria aqui", conta. Mas foi o único episódio, a nível de regulação ou institucional "nunca houve nenhuma chamada de atenção".