Ucrânia e separatistas acordam cessar-fogo a partir de 29 de agosto

A Ucrânia e os separatistas pró-russos do leste do país chegaram a acordo para um cessar-fogo a partir das 00:00 de 29 de agosto, para que o início do ano escolar decorra de forma tranquila.

A informação foi avançada por uma porta-voz do governo separatista de Donetsk, Victoria Talakina.

Na Ucrânia, o ano escolar começa a 1 de setembro.

A guerra no leste da Ucrânia fez mais de 10 mil mortos desde o seu início, em abril de 2014

Nos últimos dias morreram vários soldados ucranianos em combates com as milícias separatistas.

Desde o princípio do ano, mais de 160 pessoas morreram em combates no leste da Ucrânia, segundo a missão especial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).

Os acordos de paz de Minsk assinados em fevereiro de 2015 puseram quase fim aos combates, mas regularmente registam-se incidentes ao longo da linha de demarcação.