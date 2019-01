Os 15 minutos de espera que levam Uber e Cabify a deixar de operar

Pedro Ró-Ró Correia. De Mem Martins à seleção do Qatar

Saiu do Benfica porque era "pequeno". Agora, tem 1,88 metros e muito para contar. Quase desistiu do futebol quando a mãe morreu, mas acabou em Doha apadrinhado por Xavi, o ex-Barcelona, e naturalizado. Ró-Ró está no Al Sadd às ordens de Jesualdo Ferreira e joga na sexta-feira a final da Taça da Ásia pelo Qatar frente ao Japão.