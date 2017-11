Theresa May na Jordânia reafirmou as críticas a Donald Trump por causa de tweet sobre imigrantes muçulmanos

Presidente dos EUA e Theresa May trocam críticas por causa de vídeo divulgado pela extrema-direita britânica.

Foi o primeiro governante estrangeiro a ser recebido na Casa Branca, a 27 de janeiro, uma semana após a tomada de posse de Donald Trump. Então, a primeira-ministra Theresa May e o presidente dos Estados Unidos sublinharam a importância da relação especial entre os dois países, que torna a Grã-Bretanha o principal aliado internacional de Washington, e Trump recordou que, logo após assumir a presidência, devolvera à Sala Oval o busto de Winston Churchill, que Obama substituíra por um de Martin Luther King.

Tudo parecia indicar que a relação especial anglo-americana - muitas vezes refletida na relação entre os seus dirigentes (pense-se, por exemplo, em Margaret Thatcher e Ronald Reagan ou Tony Blair e George W. Bush) - continuava no caminho certo. Até ontem, com a primeira-ministra britânica a manter as críticas ao presidente americano devido a este ter colocado na sua conta de Twitter vídeos anti-muçulmanos, com imagens de um caso sucedido na Holanda, provenientes da conta da dirigente de Britain First (organização de extrema-direita britânica), Jayda Fransen.

May referiu ter sido “um comportamento errado do presidente”; o que motivou uma resposta rápida e irada de Trump: “Theresa@theresamay não se preocupe comigo, preocupe-se com o terrorismo radical islamita que sucede no Reino Unido”. A que May não deixou de retorquir em termos inequívocos. Falando em Amã, na Jordânia, a responsável pelo governo de Londres disse: “Que fique bem claro que reproduzir mensagens do Britain First é errado” e que este é “um grupo de ódio”. May também sublinhou que “o facto de trabalharmos em conjunto não significa que haja qualquer receio em dizer aos EUA quando cometem erros, e dizê-los de forma muito clara”.

A dimensão da crise é dada pelo facto de o Parlamento britânico ter realizado uma reunião de emergência para discutir a questão, em que a oposição trabalhista não poupou críticas a Trump. “Ao partilhar os vídeos, ou ele [Trump] é racista, incompetente ou não pensa, ou tudo isto em simultâneo”, declarou o trabalhista Stephen Doughty; e um membro do governo de May, o ministro de Estado para o Médio Oriente e África, Alistair Burt escreveu no Twitter: “Os tweets da Casa Branca são exasperantes e alarmantes. Não é disto que o mundo precisa”. E a embaixada holandesa em Washington declarou no Twitter que a situação descrita nas imagens nada tinha a ver com imigrantes muçulmanos, mas mostravam um indivíduo “nascido e criado na Holanda. E que cumpriu pena”.

No meio desta polémica, a visita de Estado de Trump a Londres - que resultou de um convite de May quando esteve na Casa Branca em janeiro e que está em suspenso, devido a contestação no Reino Unido - não deve suceder a curto prazo.