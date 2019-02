Tusk: há um "lugar especial no inferno" para quem defendeu o Brexit sem planear

Juncker recebe May na quinta-feira para falar do Brexit

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, considera que há "um lugar especial no inferno" para aqueles que defenderam o Brexit "sem ter sequer um desenho de um plano sobre como o empreender em segurança".

A mensagem foi partilhada no Twitter. "Tenho estado a pensar como será o lugar especial no inferno para aqueles que promoveram o Brexit, sem sequer um desenho de um plano sobre o empreender em segurança."

A frase citada no Twitter de Tusk foi proferida no final de uma conferência de imprensa com o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, em Bruxelas. Na conferência, o presidente do Conselho Europeu disse ainda que está a preparar-se para um Brexit sem acordo.

Tusk diz esperar que a primeira-ministra britânica, Theresa May, vá amanhã a Bruxelas com "uma sugestão realista", lembrando que o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia não está aberto a renegociação.

O presidente do Conselho Europeu disse ainda que esperava que o Reino Unido decidisse ficar na União Europeia, mas lembrou que tanto May como o líder da oposição, Jeremy Corbyn, são pró-Brexit e não há liderança que defenda o remain. "Mas os factos são inconfundíveis. Neste momento, a posição pró-Brexit da primeira-ministra e do líder da oposição descartam essa questão. Hoje não há força política, nem liderança efetiva, para ficar [na União Europeia]. Digo isto sem satisfação, mas não podemos discutir com os factos".

No final da conferência de imprensa, os microfones apanharam a conversa animada entre Varadkar e Tusk - o vídeo foi partilhado no Twitter pelo jornalista Georg von Harrach. O primeiro-ministro irlandês, enquanto ambos apertam a mão, diz-lhe: "Eles vão-te arranjar problemas na imprensa britânica". Ao que Tusk parece responder "Eu sei, eu sei", enquanto acena que sim com a cabeça e ri.