Turquia tem o destino de Verão com preços mais em conta

O Algarve ganha no preço do copo de vinho

A Turquia, em particular Marmaris, na costa Sul daquele país, é o destino de praia europeu com melhores preços neste ano. A conclusão consta de um estudo do Post Office Travel Money - o serviço de câmbio de moeda do correio britânico -, segundo o qual o "cabaz" típico de produtos de férias, do aluguer de uma cadeira de praia a uma refeição completa para dois adultos e duas crianças, está 36% mais barato naquele local do que em julho do ano passado.

A eleição deste destino, destronando Sunny Beach, na Bulgária, é justificada com a desvalorização da lira turca face à libra inglesa, cuja cotação passou num ano de cerca de 4,5 para seis liras.

Nos países da zona Euro, o destaque vai para a Costl del Sol, na Andaluzia, onde uma refeição completa para dois adultos e duas crianças, com vinho da casa e refrigerante, custa, segundo o estudo, 40,72 libras (45,55 euros), menos de metade do que seria exigido em destinos comparáveis em França e Itália.

No Algarve, a mesma refeição tem um custo de 70.17 libras (78,6 euros). A região do Sul de Portugal é no entanto a mais barata num item específico: um copo de vinho da casa custa apenas 1.11 euros, bastante menos de metade do preço em Sorrento, Itália.