Pub

Cooperação dos presidentes dos três países será fundamental para trazer a paz e a estabilidade à Síria

Os líderes da Turquia, da Rússia e do Irão afirmaram esta quarta-feira que foi importante preparar as bases fundamentais para o regresso dos sírios deslocados do país devido ao conflito que se faz sentir, avançou a televisão estatal do Irão.

Foi também citada uma declaração emitida numa cimeira dos três presidentes em Ancara, salientando que deverão continuar a cooperação "para trazer a paz e a estabilidade na Síria".

Segundo a Geo.tv, um canal de televisão paquistanês, apesar das suas diferenças, o Irão, a Rússia e a Turquia são três das principais potências envolvidas num conflito cujo percurso tem sido largamente definido por intervenções estrangeiras, e a sua influência poderia aumentar ainda mais caso os Estados Unidos desistissem do processo.