Pub

A polícia turca deteve hoje em Istambul 33 estrangeiros acusados de pertencerem ao grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), informou a agência noticiosa Dogan.

As forças de segurança desencadearam uma operação em 16 apartamentos da grande metrópole euro-asiática, que também resultou na apreensão de documentos e material digital do grupo.

As autoridades não revelaram as nacionalidades dos suspeitos, apesar de terem anunciado que não são turcos.

A Turquia é um habitual país de passagem para simpatizantes do EI provenientes quer da Europa ocidental como da Ásia central e meridional.

Na semana passada as autoridades prenderam 19 supostos membros da organização.

Nos últimos 12 meses, e segundo os números oficiais, a polícia turca deteve cerca de 4.000 suspeitos de pertencerem ao EI.

No entanto, como anunciou em fevereiro o ministro do Interior turco, Abdulhamit Gül, apenas 1.354 supostos membros do EI, já condenados ou em prisão preventiva, estão em cadeias turcas.