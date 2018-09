Turista americano detido por crime racista em museu do Rio de Janeiro

Um turista norte-americano foi detido na quarta-feira no Brasil por atos racistas contra dois funcionários do Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro, informaram as autoridades.

Segundo um comunicado divulgado pela Operação Segurança Presente, uma iniciativa do governo do estado do Rio de Janeiro, funcionários do MAR chamaram a polícia depois de terem sofrido "um ato de racismo, praticado por um turista" dentro daquelas instalações.

O homem, identificado pela polícia como Antony Barrow, foi então encaminhado para uma esquadra e deverá responder pelo crime de racismo, incorrendo numa pena de até três anos de prisão.

O MAR informou, numa publicação na rede social Facebook, que Barrow chegou ao local e pediu ajuda em inglês. Uma monitora do museu procurou ajudar o turista, mas o norte-americano recusou ser atendido por um funcionário negro, insultando-a.

"Instantes depois, um elemento da equipa da Educação, também capacitado para fornecer informações em inglês, aproximou-se e foi recebido pelo homem com as mesmas palavras racistas", denunciou a instituição.

O Museu adiantou que "dois funcionários testemunharam o crime" e que um advogado foi enviado à esquadra de polícia para acompanhar o caso.

"Outras medidas legais estão a ser estudadas pelo departamento jurídico do instituto", anunciou a entidade na mesma nota.