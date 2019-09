Tumulto no velório de Mugabe faz cinco feridos

Um tumulto no velório do ex-presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, causou pelo menos cinco feridos, que tiveram de ser transportados de maca para fora do estádio nos arredores da capital Harare, onde decorrem as cerimónias públicas, e que contaram com a presença de milhares de pessoas.

De acordo com a agência Associated Press, a confusão começou no momento em que o caixão foi aberto para que as pessoas pudessem ver Robert Mugabe, a quem muitos zimbabuanos chamavam de "pai".

Refira-se que no final da cerimónia, um helicóptero militar levou o caixão com o corpo do antigo presidente para a casa onde vivia, em Harare.

Ainda não foi divulgado o local onde será enterrado devido a uma disputa entre o governo do Zimbabué e a família de Mugabe, que não quer um funeral com honras de estado porque considera o atual presidente Emmerson Mnangagwa, antigo aliado de Mugabe, como um traidor. As duas partes já se reuniram entretanto para resolver este diferendo mas não houve acordo.

Neste momento, está apenas previsto que as cerimónias públicas continuem até domingo.