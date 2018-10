Tufão faz cair estátua de 40 toneladas no Japão

A estátua de Kannon Sama, conhecida na cultura budista como a deusa da Misericórdia, caiu em Okinawa, a cidade mais a sul do Japão.



A razão da queda da figura, com um peso de 40 toneladas, deveu-se ao tufão Trami, que já provocou três mortos e 84 feridos em todo o Japão. Quase mil voos foram também cancelados. E o tufão teve também implicações no trânsito e na rede elétrica em Tóquio, capital japonesa.



O Trami atingiu ventos de 222 quilómetros/hora, tendo sido o segundo ciclone mais forte registado neste ano no Japão.