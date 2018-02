Pub

Sino vai continuar a tocar, mas objetivo é não esquecer atrocidades nazis

Tem uma suástica e a inscrição "Tudo pela pátria, Adolf Hitler". Não restam por isso dúvidas sobre as origens do sino de uma pequena igreja protestante em Herxheim am Berg, no sul da Alemanha, perto de Frankfurt. Na torre da igreja desde 1934, durante décadas passou despercebido, ao lado de dois outros sem qualquer inscrição. Até uma queixa de uma antiga organista da igreja, no ano passado.

Surgiu assim um debate na pequena vila com cerca de 700 habitantes sobre o que fazer o "sino de Hitler": remover a inscrição, o próprio sino, ou deixar tudo igual? Esta segunda-feira, a vila decidiu que remover o sino seria "fugir de uma cultura apropriada de recordar a história", segundo a Associated Press. E assim, que o sino ficará no local, precisamente com o objetivo de fazer com que todos recordem as atrocidades cometidas pela Alemanha Nazi antes e durante a II Guerra Mundial.

Foi decidido igualmente instalar uma placa a explicar o seu significado, com a paróquia a desejar que o sino sirva para "impulsionar a reconciliação e como um memorial contra a violência e injustiça".

Depois da II Guerra Mundial, a Alemanha baniu muitos dos símbolos nazis que tinham dominado o país na década anterior, como a saudação nazi. Negar o Holocausto é também crime.

