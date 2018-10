"Tsunami, tsunami!" Vídeo mostra onda de destruição na Indonésia

Mais de 1200 presos escaparam de prisões na Indonésia depois do terramoto

"Tsunami, tsunami", grita uma voz enquanto no horizonte se vê uma onda imparável dirigir-se para terra. O vídeo, colocado no Twitter por Amril Nuryan, um fotógrafo e designer gráfico indonésio. Nas imagens, feitas a partir de uma zona mais elevada, podem ver-se carros a passar e pessoas a subir uma escadaria enquanto outras tentam avisá-las para a chegada do tsunami.

A onda acaba por chegar, levando à frente casas e carros.

Esta segunda-feira, as autoridades indonésias estão a tentar fazer chegar ajuda às populações mais afetadas pelo sismo de magnitude 7.5 e consequente tsunami que atingiram a ilha de Sulawesi na sexta-feira. A costa daquela ilha foi varrida por ondas que chegaram aos seis metros de altura. Alguns dos mais de 840 mortos vão hoje a enterrar.

À medida que o tempo passa e que as réplicas se sucedem, os sobreviventes vão tentando regressar às suas casas, muitas vezes apenas para as encontrarem em ruínas. As autoridades da Indonésia procuram garantir abrigo e alimento para todos os desalojados.

Do interior da ilha chegam também relatos de tragédia. Como o acampamento cristão onde morreram 34 crianças.

Presos debaixo dos escombros

As equipas de socorro acreditam haver ainda dezenas de pessoas presas debaixo dos escombros, sobretudo em Palu, 1500 quilómetros a nordeste da capital, Jacarta, onde os hotéis ruíram. E aldeias inteiras terão sido arrastadas pela água e lama, esperando-se assim que o balanço dos mortos possa aumentar.

Para o presidente Joko Widodo, retirar essas pessoas dos escombros é a prioridade. "A evacuação ainda não terminou, há muitos sítios onde não pôde ser feita devido à falta de equipamento pesado. Mas esta noite, esse equipamento começou a chegar", explicou o governante.

"Vamos enviar tantos alimentos quanto possível com aviões Hércules, diretamente de Jacarta", acrescentou Widodo, referindo-se aos C-130 militares que estão a ser usados nas operações de socorro.

A destruição em direto

Na era das redes sociais, foram muitos os utilizadores que decidiram colocar online vídeos do sismo e do tsunami de sexta-feira, dando um testemunho direto da destruição que estes causaram.

O mesmo Amril Nuryan publicou estas imagens do impacto do terramoto de magnitude 7.5, cuja força fez mover os solos

Sutopo Purwo Nugroho, académico e membro do Gabinete de Gestão de Crise indonésio também partilhou fotografias das operações de socorro e vídeos da destruição.