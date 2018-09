Trump vs. Macron e Trudeau antes da cimeira do G7

Protestos no Quebeque antes da reunião do G7

As questões comerciais e a decisão dos EUA de aplicarem tarifas às importações de aço e alumínio vão marcar a reunião do G7 que começa hoje no Quebeque. E já está a provocar uma troca de palavras entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e os líderes de Frrança, Emmanuel Macron, e do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau.

"O presidente americano pode não se importar de estar isolado, mas nós também não nos importamos de assinar um acordo a seis países se for necessário", escreveu Macron no Twitter, repetindo as declarações numa conferência de imprensa com Trudeau. "Porque estes seis países representam valores, representam um mercado económico que tem o peso da história por detrás e que é agora uma verdadeira força internacional", acrescentou.

Macron foi o primeiro líder do G7 a chegar ao Quebeque, onde entre hoje a amanhã decorre a cimeira dos líderes do Canadá, EUA, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão (a Rússia foi suspensa do grupo em 2014, após a anexação da Crimeia). No encontro prévio a esta reunião, líder francês e primeiro-ministro canadiano criticaram as tarifas norte-americanas.

"As tensões estão a aumentar por todo o lado. Este G7 será exigente", escreveu mais tarde. "O risco: criar um mundo onde a lei do mais forte. Isso não é bom para nós, nem para nenhum dos nossos amigos no mundo. É por isso que continuaremos a lutar."

Resposta de Trump

O presidente norte-americano respondeu também no Twitter.

"Por favor digam ao primeiro-ministro Trudeau e ao presidente Macron que eles estão a cobrar tarifas massivas aos EUA e a criar barreiras não monetárias. O superavit comercial da UE com os EUA é de 152 mil milhões de dólares e o Canadá mantém os nossos agricultores e outros de fora. Ansioso por vê-los amanhã", escreveu.

E continuou noutro tweet, duas horas depois, em que disse que Trudeau está a ser "indigno", ao falar do relacionamento histórico entre os EUA e Canadá. "mas não menciona o facto de nos cobrar mais 300% pelos lacticínios - prejudicando os nossos agricultores, matando a nossa agricultura".

Passadas mais duas horas, voltou a atacar. "Porque é que a UE e o Canadá não estão a informar o público que, durante anos, usaram tarifas comerciais massivas e barreiras comerciais não monetárias contra os EUA. Totalmente injusto para os nossos agricultores, trabalhadores e empresas. Derrubem com as vossas tarifas e barreiras ou vamos mais do que vos igualar."

Já de manhã, antes de partir para o Canadá, Trump voltou ao Twitter: "Ansioso por endireitar os nossos acordos de comércio injustos com os países do G7. Se isso não acontecer, sairemos ainda melhor!"